Adana'da Özel Güvenlik Görevlilerine Bilinçlendirme Eğitimi

Adana Emniyet Müdürlüğü, eğitim kurumlarındaki özel güvenlik görevlilerine, "Madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunma ile okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması" konulu eğitim verdi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen "Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli eğiticiler Evliya Çelebi Turizm Otelcilik Okulu'nda güvenlik görevlilerine eğitim verdi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan özel güvenlik personelini bilinçlendirmek amacıyla yapılan eğitim Asayiş Ekipler Amiri Kemal Belik'in sunumu ile başladı. Belik, güvenlik güçlerine, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaştıkları anda hemen 155 polis imdat hattını aramaları gerektiğini söyledi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Mustafa Ünaldı'da uyuşturucu ile mücadelenin artık uluslararası boyutlara geldiğini ifade etti.



Düzenlenen eğitim daha sonra diğer birimlerdeki polis memurlarının sunumları ve soru cevap ile devam etti. - ADANA