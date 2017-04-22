Adana'da Otomobilin Silahla Taranması Olayına İlişkin 14 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da otomobilin silahla taranması olayına ilişkin 14 kişi adliyeye sevk edildi

Cinayeti azmettiren Mehmet Altınyüzük'den "Ben kimseye avanta vermem" savunması

Adana'da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1'i çocuk 14 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1'i çocuk 14 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Mehmet Altınyüzük, "Ben kimseye avanta vermedim vermem de" diyerek kendini savundu.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde 17 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Özer ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Üzer, Orhan Üzer ve Hüseyin Üzer ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavganın, 10 ay önce Üzer ve Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olacağı üzerinde duran polis ekipleri, daha sonra 1'i çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ferit Serçek, Mehmet Emin Buluç, Cemil Gizligöl, Ramazan Altınyüzük, Ferhat Altınyüzük, Cuma Müjdeci, Zülküf Altınyüzük, Mehmet Altınyüzük, Hikmet Özgüven, Sedat Buluç, Özgür Üzer, Veli Altınyüzük ile Kamil Kaddur, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Mehmet Altınyüzük, basın mensuplarının, 'Cinayeti neden işlettirdiniz' sorusuna, "Ben avanta vermedim, kimseye vermem de. Ben büyük bir iş adamıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında ticaret yapan bir insanım" dedi.

İşlemleri biten zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

(UMT-