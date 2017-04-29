Adana'da Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hasan M. idaresindeki 34 YP 883 plakalı otomobil, Adana-Mersin Otoyolu Karaisalı çıkışı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Bünyamin Nergis'e çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralanan Nergis'e ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Nergis'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Sürücü Hasan M. ise polis tarafından gözaltına alındı.