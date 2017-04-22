Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EU 0993 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu sulama kanalına uçtu.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekipleri ile vatandaşlar, sulama kanalındaki otomobili halat yardımıyla çekerek, içerisindeki sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA