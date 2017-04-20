Adana'da Ormanlık Alanda Kemik Parçaları Bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda insana ait olduğu belirlenen kemik ve kafatası parçaları bulundu.



Yılankale Kokar mevkisindeki ormanlık alanda çocuklarıyla gezintiye çıkan Erhan Yılmaz, köpeklerin sürekli havlaması üzerine sesin geldiği bölgeye gitti.



Yılmaz, bir kısmı toprak üstüne çıkmış kemikler ve kafatasını görünce polise haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.



İlçedeki kayıp ihbarları araştırılıyor



Bulunan kemik ve eşyalar, ekipler tarafından toplandı. Kemikler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Ekiplerin, kemik parçalarının bir yıl önce toprağa gömülmüş olduğunu değerlendirdikleri, ilçedeki kayıp ihbarlarının araştırıldığı öğrenildi.