Adana'da Öğretmen ve Adliye Personellerine Yönelik Fetö/pdy Operasyonu: 30 Gözaltı

Adana'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve adliye personellerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.



Karar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ve adliye personellerinin aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, adli tıp kurumunda ki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA