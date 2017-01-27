Adana'da "Miras Cinayeti" Davası

Adana'nın Karataş ilçesinde babalarından miras kalan tarlayla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve kardeşlerden birinin öldüğü, birinin de yaralandığı kavgayla ilgili yargılanan 4 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıl hapis, birine de 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet ve Uğur Çetinkaya ile tutuksuz yargılanan kardeşleri Ramazan ve Ali Çetinkaya ile avukatları katıldı.Sanık Mehmet Çetinkaya savunmasında, kardeşinin saldırısına uğradığı için kendisinin savunma amaçlı ateş ettiğini ileri sürerek pişman olduğunu dile getirdi.



Uğur Çetinkaya ise olay anında elinde tüfek olmadığını iddia ederek "Saldırı sonrasında Mehmet ateş etti. Ben de elindeki tüfeği aldım. Mağdurum, beraatimi istiyorum." dedi.



Olayda yaralanan Ali Çetinkaya ile kardeşi Ramazan ise suçsuz olduklarını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, Mehmet ve Uğur Çetinkaya'yı üvey kardeşleri Ekrem Çetinkaya'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşleri Ali'yi ise "öldürmeye teşebbüs etmekten" on beşer yıl hapis cezasına mahkum etti.



Ramazan Çetinkaya'ya da "suç delillerini gizlemekten" 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ali Çetinkaya'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.



Karataş ilçesine bağlı Çukurkamış Mahallesi'nde 16 Şubat 2016'da miras yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada Ekrem Çetinkaya (38) öldürülmüş, Ali Çetinkaya (43) yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 kardeş gözaltına alınmıştı.