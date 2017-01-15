Adana'da Marketten Silahlı Soygun

Adana'da, market görevlilerini pompalı tüfekle tehdit eden maskeli 3 kişi kasayı da alarak kayıplara karıştı.



Alınan bilgiye göre. merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir markete giden maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, görevlileri tehdit ederek kasaya yöneldi.



Zanlılar, bir miktar paranın bulunduğu kasayı yerinden söktükten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.



Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Eşkalleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.



Polis ekipleri, şüphelilerin parmak izini belirlemek için iş yerinde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.