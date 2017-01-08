Adana'da Kumar Operasyonu

Adana'da daha önce tombala oynatıldığı için mühürlenen Mithatpaşa Mahallesi Esnafları Sporcu Sevenler ve İletişim Derneği lokalinde kumar oynadığı belirlenen 169 kişiye para cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi, 33009 Sokak'ta faaliyet gösteren Mithatpaşa Mahallesi Esnafları Sporcu Sevenler ve İletişim Derneği lokaline operasyon düzenledi.



Lokalde kumar oynattığı belirlenen 4 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve daha önceden mühürlü olan salonu izinsiz açmak suçlarından işlem yapıldı.



Lokalde yapılan aramada tombala makinesi, çekiliş kartları, pullar, kamera ve oyunu salona yansıtmak için kullanılan iki adet televizyon ele geçirildi.



Kumar oynadığı belirlenen 169 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı. - ADANA