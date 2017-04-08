Adana'da Karnaval Coşkusu

ADANA'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria yerleşkesine kurulan stantlar ve konserlere ilgi yoğun oldu.



Festival, portakaldan temalı el yapımı ürünlerin sergilendiği stantlar, dans gösterileri ve Umut Kuzey ile Redd konserleri ile başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur katılımı olumsuz etkilese de ünlü rock grubu Redd'in hayranları yağmura rağmen dağılmadı. Eski ve yeni albümünden sevilen şarkılarını seslendiren Redd, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Konseri, saçlarına taktıkları portakal çiçeği taçlarıyla izleyen genç kızlar, renkli görüntüler oluşturdu.



- Adana