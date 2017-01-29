Adana'da "Kardan Adam Şenliği"

Adana'nın Aladağ ilçesinde "kardan adam şenliği" düzenlendi.



İlçeye bağlı Mavriyan mevkisinde, Aladağ Belediyesi ile Profesyonel Doğa ve Su Sporları Grubunun (PRODOSS) iş birliği ile organize edilen şenlikte vatandaşlar, kardan adam yaptı, içerisinde soba olan "eskimo" evlerinde oturdu.



Bazı katılımcılar çamaşır leğenleri ve poşetlerle kar üzerinde kayarak eğlendi, bazıları da fotoğraf çekti.



Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik katılımcılar ile voleybol oynayıp halat çekme yarışmasına katıldı.



Akgedik, özellikle il merkezinde ikamet eden, kar ve kış mevsimin güzelliklerinden faydalanamayanlar için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Aladağ'ın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Akgedik, "Etkinliğe gelen tüm doğaseverlere teşekkür ederim. Bu yaz yine farklı etkinliklerle Aladağ'ı tanıtım faaliyetleri planlıyoruz. Her şey Aladağ için." dedi.