Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.



Seyhan ilçesi Mestenzade Mahallesinde, Nuran Arıkoler'in (43) evinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıkoler'in evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.



Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arıkoler, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Arıkoler'in cenazesi otopsi yapılamak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.