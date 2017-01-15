Adana'da Kar Eğlencesi

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan kente kamyonlarla getirilen karla vatandaşlar doyasıya eğlendi.



Belediye ekiplerinin kentin yüksek kesimlerinden 10 kamyona doldurdukları kar, Yüreğir Kültür Merkezi önüne getirildi.



Yurtta birçok bölgede kar etkili olurken hava sıcaklığının 13 dereceye ulaştığı Adana merkezine kamyonlarla taşınan kar çok sayıda çocuğa bir ilki yaşattı.



Aileleriyle beraber kültür merkezi önüne gelen çocuklar, ilk defa gördükleri karın doyasıya keyfini çıkardı. Bazı çocuklar, kar topu savaşı yaparken bazıları da kardan adam yapmayı öğrendi. Bol bol fotoğraf çeken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.



Karla oynamaya gelenlere belediye tarafında sucuk ekmek ve narenciye de dağıtıldı.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan gazetecilere yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndan kamyonlarla kent merkezine kar getirdiklerini söyledi.



Çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Çelikcan, "Çocukları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bizler yerel yönetim olarak vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın mutluluğu için gayret gösteriyoruz." dedi.



Karla oynayan çocuklardan Yağmur Sert de Adana'da kar görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



Ahmet Limoncu da farklı bir pazar günü geçirdiklerini, çocukların da ilk defa kar gördüğünü söyledi.



Öte yandan, Seyhan Belediyesi tarafından öğleden sonra Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde benzer bir etkinlik düzenlenecek.