Adana'da Kapkaç İddiası

Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldığı ileri sürülen 2 kişiden biri yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde evine giden Fatma E'nin (20) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan bir kişi daha sonra kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.



Ekipler, görüntülerden S.Ö'nün amcası V.Ö'nün kullandığı otomobilden indikten sonra uzun süre takip ettiği Fatma E'nin cep telefonunu alarak aynı otomobille kaçtığını belirledi.



Bunun üzerine merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler V.Ö'yü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ö. adliyeye sevk edildi, S.Ö'nün ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.