Adana'da Kapkaç İddiası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının, içinde 200 lira bulunan çantasını "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Hande Deniz Acar (20), Döşeme Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada motosikletle yanına yaklaşan bir kişi tarafından içinde 200 lirası olan çantasının çalınması üzerine polise başvurdu.



Kadının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin eşgalini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Kazım K'yi Saydam Caddesi'nde yakaladı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.