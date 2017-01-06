Adana'da Kamu Çalışanlarından Kan Bağışı Desteği

Adana Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik himayesinde Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce birincisi başlatılan kan bağışı kampanyası bu yıl da sürüyor.



Kampanya kapsamında Adana Valilik binasında düzenlenen kan bağışlama etkinliğinde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları kan bağışında bulundu.



Vali Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, 3 yıllık süreçte 191 bin 250 ünite kan bağışıyla Türkiye birincisi olduklarını ifade etti.



Kan bağışının önemini vurgulayan Saygılı, "Kan bağışında bulunarak, insanlarımıza örnek olacağız. Türkiye'nin 1 numaralı şehri olan Adana'da, kentimiz adına destekleri nedeniyle Valimize çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Vali Demirtaş ise Adanalıların kan bağışı konusunda bilinçli olduğunu belirterek, kan bağışında bulunanları kutladı.