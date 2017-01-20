Adana'da İşportacı İşgaline Geçit Yok

Kocavezir İş Merkezi civarı Güney Kuşak Bulvarı'nda Bit Pazarı olarak tabir edilen ve son yıllarda genelde Suriyeli mültecilerin işporta tezgahları açarak vatandaşa ait alanları işgal ettiği nokta, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince temizlenerek halkın kullanımına açıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işportacıların yoğunlaşarak araç ve yaya trafiğini aksattıkları noktalarda operasyonlarını sürdürüyor.



Bir süredir bölgedeki trafik akışını da engelleyen ve geçtiğimiz günlerde bir ambulansın, acil müdahale için geldiği bölgeye giriş yapamaması üzerine harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu noktada kaldırımları ve yolu işgal ederek faaliyet gösteren ve çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşan işportacıların tezgahlarını kaldırdı. İşportacıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından kaldırımlar ve yol halkın kullanımına açıldı. - ADANA