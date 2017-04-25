Adana'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 6 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Elçi yönetimindeki 01 S 2679 plakalı servis minibüsü, Turhan Cemal Beriker Bulvarı Büyük Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda, Serdar Uzun'un kullandığı 01 S 1279 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada Elçi'nin kullandığı minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.