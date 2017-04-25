Adana'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 6 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 6 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Elçi yönetimindeki 01 S 2679 plakalı servis minibüsü, Turhan Cemal Beriker Bulvarı Büyük Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda, Serdar Uzun'un kullandığı 01 S 1279 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada Elçi'nin kullandığı minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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