Adana' da Işçi Servisi Çöp Kamyonuna Çarptı; 15 Yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna yandan çarpması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.



Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 CMC 85 plakalı işçi servisi midibüsü, 46129 Sokak'tan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na çıkan Seyhan Belediyesi'ne ait 63 M 3183 plakalı çöp kamyonuna yandan hızla çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza anında midibüsün arka kısmında yaralananlar kendi imkanlarıyla çıkıp ambulanslara binerken, ön tarafta sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri çıkarttı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 13 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.