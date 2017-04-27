Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Adana'da tartıştığı kişinin iş yerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde büfe işleten İbrahim Mayul, aldığı içkilerin parasını ödemek istemeyen Osman S. ile tartıştı.



Ardından iş yerinden ayrılan Osman S, bir arkadaşıyla yeniden geldiği büfeye pompalı tüfek ve tabancayla ateş ederek kaçtı.



Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman S'yi aynı mahallede yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.



Olaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelinin arandığı öğrenildi.