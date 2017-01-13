Adana'da İş Yeri Yangını

Adana'da bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alındı.



Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlere ilk olarak iş yerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale eden çalışanlar, itfaiyeden yardım istedi.



Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen iş yeri sahibi Evren Adam Silahcı, çalışanlar tarafından kafenin dışına çıkartıldı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan Silahcı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.