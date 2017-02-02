Adana'da İlginç Telefon Dolandırıcılığı

ADANA'da kandırdığı 2 çocuğun cep telefonlarını alıp kaçan 37 yaşındaki Mehmet A., tutuklandı.



İddiaya göre Mehmet A., merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde kaldırımda duran 15 yaşındaki S.B.'yi yanına çağırdı. Mehmet A. çocuğa karşıdaki dükkanı göstererek, "Benim oradan 150 bin TL alacağım var. Ancak iş yerimi bırakıp gidemiyorum. Gidip bu parayı alıp bana getirir misin? Ama paranın miktarı çok yüksek ben sana nasıl güveneceğim, giderken cep telefonunu bana bırak" dedi. S.B. ise Mehmet A.'ya inanarak telefonunu bırakıp karşı dükkana gitti. Mehmet A. ise kayıplara karıştı.



Mehmet A. aynı yöntemle İsmetpaşa Mahallesi'nde başka bir çocuğu dolandırdı. 2 çocuğun Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayetçi olmasının ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin bir süre önce dolandırıcılık suçundan cezaevinden çıkan Mehmet A. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan Mehmet A.'yı polis, mağdur çocuklara teşhis ettirmek istedi. Mehmet A.'nın saçının dökük olması nedeniyle polis, saçı dökük 5 kişi daha bulmak için çaba harcadı. Mehmet A.'nın yanına saçı dökük 5 kişi daha konularak 2 çocuğa teşhis ettirildi.



Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet A. tutuklandı.



- Adana