Adana'da İkinci Kez Ceylan Derisine Yazılı Tevrat Ele Geçirildi

ADANA'da ceylan derisine yazılı Tevrat ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri 01 BJ 684 plakalı araçta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Ekiplerin, takibe aldıkları araç kent merkezinden durdurularak arama yapıldı. Aracın torpido gözünde ceylan derisi üzerine yazılı Tevrat buldu. Otomobildeki Refik S., Cihan M. ve Ömer A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken Tevrat da incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Çukurova İlçesi'nde 13 Nisan'da yaptığı operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirmişti.



- Adana