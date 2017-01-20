Adana'da "Huzur" Uygulaması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği "huzur" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.



Küçükdikili Mahallesinde terör, özel harekat, asayiş, narkotik ve çevik kuvvet ekipleri, zırhlı araçlar eşliğinde uygulama yaptı.



Denetimlerde ekipler, 280 kişi hakkında güvenlik soruşturması yaptı, denetlemesi yapılan bir otomobil trafikten men edildi. Aranan bir kişi ise gözlatına alındı.



Adana genelindeki polis uygulamalarının devam edeceği bildirildi.