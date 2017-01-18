Adana'da "Huzur" Uygulaması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği "huzur" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.



Dağlıoğlu Mahallesinde terör, özel harekat, asayiş, narkotik ve çevik kuvvet ekipleri, zırhlı araçlar eşliğinde uygulama yapıldı.



Denetimlerde ekipler, 400 kişi hakkında güvenlik soruşturması yaptı, 37 araç ve 18 işyerini kontrol etti.



Ekipler, uygulamada, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunan bir kişiyi gözaltına alırken 3 araç da evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi. Aramalarda 4 gram esrar ele geçirildi.