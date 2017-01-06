Adana'da "Huzur" Uygulaması

Adana'nın Seyhan ilçesinde halkın huzur ve güvenliği için 450 polisle uygulama yapıldı.



İlçedeki Küçükdikili Çınarlı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde, özel harekat, terör, asayiş, uyuşturucu ile mücadele ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 450 polisle uygulama gerçekleştirildi.



Yasa dışı gösterilerin yoğun olarak yapıldığı bölgede gerçekleştirilen uygulamada, polis, şüpheli 350 kişi ile 110 aracın sorgusunu gerçekleştirdi.



Uygulamada plakasız 12 motosiklete el konuldu.