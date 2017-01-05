Adana'da "Huzur" Uygulaması

Adana'nın Yüreğir ilçesinde halkın huzur ve güvenliği için 600 polisle uygulama yapıldı.



İlçedeki 19 Mayıs, Anadolu, Dedekorkut ve Başak Mahalleleri'nin bağlandığı Çukurova Caddesi'nde, özel harekat, terör, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı 600 polis uygulama gerçekleştirdi.



Yasa dışı gösterilerin yoğun olarak yapıldığı caddede gerçekleştirilen uygulamada, polis şüpheli 300 kişi ile 60 aracın sorgusunu gerçekleştirdi.



Terör örgütünün çağrısına uyarak iş yerlerini kapatan 4 kişiye de 227'şer lira para cezası kesildi.



Uygulamada plakasız 2 motosiklete de el kondu.