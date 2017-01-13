Adana'da "Huzur" Uygulamaları

Adana polisi, Küçükdikili Mahallesi'nde "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.



Asayiş Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçükdikili Mahallesi Şehitler Caddesi'nde güvenliğin ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.



Ekipler, caddedeki kahvehanelere ve iş yerlerine girerek şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirildi.



Ekipler, otomobil, minibüs, panelvan ve motosikletlerde arama yaptı.



Uygulamada, 2 motosiklet trafikten men edildi, üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi ile aranan iki şüpheli gözlatına alındı.