Adana'da "Huzur Türkiye-5 Operasyonu"

Adana'da, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında 400 jandarmanın katılımıyla denetimler yapıldı.



Ülke genelinde dün akşam başlayan asayiş uygulaması çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oluşturdukları noktalarda çalışma yürüttü.



Asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile istihbarat ekiplerinin katıldığı uygulamada 400 personel görev aldı. Aramalarda eğitimli iki köpek de kullanıldı.



Ekipler, uygulama esnasında vatandaşlara çiçek dağıttı.



Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 5 kişiye toplam 4 bin 500 lira para ceza kesti. 2 bine yakın aracın da kontrol edildiği çalışmalarda sürücülere toplam 56 bin 903 lira ceza uygulandı, 42 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri, 182 iş yerini kontrol ederek bunlardan 6'sının sorumlularına toplam bin lira para cezası verdi.