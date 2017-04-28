Adana'da "Huzur Türkiye-5 Operasyonu"

Adana'da, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla helikopter destekli olarak yollar, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde denetim yapılıyor.



Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına, Adana'da asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve polis merkezi ekipleri katılıyor.



Uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra aranan kişiler ile silah ve bıçak ile uyuşturucu madde bulunduranlara ilişkin denetimler yapılıyor.



Yollarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları da aranıyor.



Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.