Adana'da Hırsızlıktan ve Cinayetten Aranan İki Şahıs Yakalandı

Adana'da hırsızlıktan ve cinayetten aranan iki şahıs yakalandı

Hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan bir kişi ile cinayetten aranan zanlı yakalandı



ADANA - Adana'da hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan bir kişi ile cinayetten aranan zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ilen aranan Murat S. ve 1 kişinin öldürüldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayet olayına karıştığı ileri sürülen İsmail A.'nın yerlerini tespit etti. Polis eş zamanlı olarak hükümlü ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis şahısları evlerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü ve zanlı daha sonra adliyeye gönderildi.