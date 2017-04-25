Adana'da Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, polis ekipleri çeşitli noktalarda çevre güvenliği aldı.



Metruk binalarda ve parklarda polis köpekleriyle arama yapan ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi.



Ekipler, Narlıca ve Şakirpaşa mahallelerindeki şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) ile bazı araçlarda aramalar yaptı.



Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.