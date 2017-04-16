Adana'da hava açık, sanığa ilgi yoğun



ANAYASA Değişikliği için yapılan halk oylamasına katılan Adanalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların bulunduğu yerlerde açık ve güneşli bir havada oylarını kullandı.



Halk oylamasında 1 milyon 512 bin 101 kayıtlı seçmen bulunan Adana'da 08.00'den itibaren vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ile saat 09.00 sıralarında Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan 1018 nolu sandıkta oyunu kullandı. Adana'da 995 binada oy kullanma işleminin yapıldığını belirten Vali Demirtaş şöyle dedi:



"Bütün emniyet tedbirleri alındı. Hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız huzur içinde oyunu kullanabilirler. Özellikle bugün yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız için de önlem aldık. 650'nin üzerinde engelli ve yaşlımızı araçlarla evlerinden alıp sandığa götürdükten sonra, tekrar evlerine bırakacağız. Sonucun hem Adanamıza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



96 yaşındaki Semiha Alp de, oyunu kullanmak için 100'üncü Yıl Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi İlkokulu'na yakınlarının yardımıyla gidip oyunu erken kullananlar arasında yer aldı.