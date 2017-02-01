Adana'da yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan 1'i kadın 7 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giyen ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mustafa G. (25), silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Hakan K. (27), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ömer Ç. (23), tehdit suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Murat A. (41), borcunu ödememe suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Nezir O. (37), yaralama suçundan 2 bin lira para cezası bulunan Hüseyin K. (25) ve basit yaralamadan aranması bulunan Dilek A. (35) yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Adana'da Hapis Cezası ve Aranması Olan 7 Kişi Yakalandı
Adana'da yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan 1'i kadın 7 kişi yakalandı.
Adana'da yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan 1'i kadın 7 kişi yakalandı.