Adana'da Hapis Cezası ve Aranması Olan 7 Kişi Yakalandı

Adana'da yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan 1'i kadın 7 kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giyen ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mustafa G. (25), silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Hakan K. (27), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ömer Ç. (23), tehdit suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Murat A. (41), borcunu ödememe suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Nezir O. (37), yaralama suçundan 2 bin lira para cezası bulunan Hüseyin K. (25) ve basit yaralamadan aranması bulunan Dilek A. (35) yakalandı.



Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.