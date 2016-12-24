Adana'da Hafif Ticari Araçta Yangın: 1 Yaralı

Adana'da, atıl haldeki hafif ticari araçta meydana gelen yangında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ege Bağatur Bulvarı'nda uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen, atıl şekilde park halindeki 01 AVF 23 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Araca, yangın çıkmadan önce izinsiz şekilde girerek, burada alkol kullandığı öne sürülen Mesut Gül (26), olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan Gül, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.