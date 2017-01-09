Adana'da Güvercin Tartışması Cinayetle Bitti

Adana'da bir kişi, güvercinlerini yakalayıp geri vermediği gerekçesiyle tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, tekel büfesi işleten Sinan Gül (34), merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57180 Sokak'taki evine gittiği Uğurcan Aladağ'la (27), güvercinlerini yakalayıp vermediği gerekçesiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Aladağ, pompalı tüfekle ateş ederek Gül'ü yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gül, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gül, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Şüpheli Aladağ ise Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.