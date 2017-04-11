Adana'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adana'da akşam yemeğinde yedikleri dolmadan zehirlendiklerinden şüphelenilen Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi altına alındı.



Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin alt katında kiracı olarak oturan Suriyeli kadın ve 4 çocuğu, komşuları tarafından baygın halde bulundu.



Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, eve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları, çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen anne ve 4 çocuğunun, akşam yemeğinde yedikleri, içinde tavuk kıyması bulunduğu belirtilen dolmadan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.