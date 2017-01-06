Adana'da Gasp İddiası

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde, çantasını gasp etmeye çalışan motosikletli 2 kişiye direnen genç kız, bu kişilerce yerde sürüklenmesi sonucu yaralandı.



Döşeme Mahallesi 60059 sokakta, motosikletli 2 kişi, Hande Deniz Acar'ın omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle almaya çalıştı. Direnen genç kızı bir süre yerde sürükleyen şahıslar, çantayı alarak kaçtı.



Acar'ın yardım çığlığını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Yaralanan genç kız, ambulansla götürüldüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Aynı saatlerde iki kadının daha çantaları, motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.



Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.