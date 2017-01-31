Adana'da fırtına ağaçları devirdi



ADANA'da etkili olan şiddetli fırtınada ağaçlar kökünden söküldü.



Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu Adana'nın birçok bölgesinde ağaçlar kökünden söküldü, bazı işyerlerinin güneşlikleri çöktü, tabelaları uçtu. Yüksek binalardaki güneş enerjileri de devrildi.



Yaşamı olumsuz yönde etkileyen şiddetli fırtına gün boyu sürdü.