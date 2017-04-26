Adana'da Fetö/pdy Operasyonu 30 Gözaltı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerine yönelik operasyan yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, öğretmen ve adli yargı eski mensubu 30 kişi gözaltına alındı.



KOM Şube Müdürlüğü'nce günün ilk ışıklarında düzenlenen operasyona, TEM, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı toplam 45 ekip katıldı. Sabah ezanı ile birlikte harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı olarak girdi. Haklarında yakalama kararı çıkan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları saptanan FETÖ/PDY üyesi 30 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen FETÖ zanlıları, sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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