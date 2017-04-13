Adana'da Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ahmet Algan, Kadir Kenan Gök ve Halil Bulut ile avukatları katıldı.





Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından haklarındaki suçlamaları hatırlatılan sanıkların savunmalarına geçildi.



Tutuklu sanıklardan Algan savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.



Mahkeme başkanının, "Üzerine kayıtlı 3 telefon hattında terör örgütünün kriptolu mesajlaşma programı ByLock çıktığı ve Nevşehir'de terör örgütüne yakın termal otellerde kaldığın iddiaları mevcut" demesi üzerine Algan, "Ben bir telefon hattı kullanıyordum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Bahsi geçen bu programı 15 Temmuz'dan sonra basın-yayın organlarından öğrendim. Nevşehir'e ise maddi durumum iyi olmadığı için çalışmak için gittim. Adı geçen otele birkaç günlük tatil için gitmiş olabilirim. Orada herhangi bir örgütsel toplantı ve sohbete katılmadım. Ben bu yapının üyesi değilim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Bulut da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütüne üyeliğinin bulunmadığını, babasına ait evde ele geçirilen terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in konuşmalarının yer aldığı CD'lerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.



Terör örgütüyle bağlantılı Zaman gazetesine üniversite öğrenciliği sürecinde bir arkadaşının ısrarlı şekilde abone olmasını tavsiye ettiğini belirten Bulut, "Yakup adında üst sınıftan bir arkadaşım vardı. Bana çok faydası dokundu. Beni ısrarla Zaman gazetesine abone yapmak istedi. Çok ısrarcı davranınca ben de 200 lira verdim. Amacım arkadaşıma yardımcı olmaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Sanık Gök ise 2014 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle dini mesajlar için bir program kullandığını ve bu programın kişisel bir şifre sistemine sahip olduğunu ancak adının ByLock olduğunu bilmediğini iddia etti.



Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.