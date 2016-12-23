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Adana'da Fabrikada Patlama

Adana'da Fabrikada Patlama

Adana’da plastik ambalaj fabrikası ile depoların bulunduğu yerde patlama meydana geldi.

Adana'da Fabrikada Patlama

Adana'da plastik ambalaj fabrikası ile depoların bulunduğu yerde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olayda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki plastik ambalaj fabrikası ile depoların bulunduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bu arada, patlama sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İş yeri çalışanları, yangın söndürme çalışmalarını "Bittik biz" diyerek gözyaşları içinde izledi. - ADANA

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