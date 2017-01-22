Adana'da Ev Yangını

Adana'da, evin damında bulunan bir odada çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin damında bulunan tek katlı odada yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, ailenin kızları için hazırladığı çeyizlik eşyalar kullanılamaz hale geldi.