Adana'da Ev Yangını

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.



Mahfesığmaz Mahallesi 79065 Sokak'taki 4 katlı apartmanın Eyüp Çevirici'ye ait birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bu sırada evde bulunan Çevirici'nin eşi Ayşe Çevirici ile 7 kişi, dumanı fark edip apartmandan dışarı çıktı.



Alevlere ilk olarak apartmanda bulunan yangın tüpleriyle müdahale eden vatandaşlar, itfaiyeden de yardım istedi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.