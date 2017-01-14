Adana'da Ev Yangını

Adana'da, Suriyeli sığınmacı bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangından son anda kurtarılan biri 7 aylık bebek 3 kardeş, tedavi altına alındı.



Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kardeşleri 7 aylık Fatma ve 3 yaşındaki Hamdo ile bulunan 4 yaşındaki Ahmet Dillo, sobayla oynadığı sırada evdeki eşyaları tutuşturunca yangın çıktı.



Bu sırada evde bulunmayan ve alışverişten dönen anne Ayşe Dillo, yangını görünce eve girerek çocukları dışarı çıkarttı. Komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, 3 çocuk ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Çocuklardan Fatma ve Hamdo'nun vücudunda yanıklar oluştuğu, Ahmet'in ise dumandan etkilendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, yangında Suriyeli ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi.