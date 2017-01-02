Adana'da Esrarengiz Patlama Sesi Korkuttu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçak sesinden sonra peş peşe meydana gelen patlamalar jandarmayı harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut mahallerinde, bir uçak sesinden sonra peş peşe patlama sesi duyan vatandaşlar güvenlik güçlerini aradı.



Jandarma ekipleri, ihbarda bulunan mahallelerdeki vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı. Ancak yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı.



Bomba yağdırılıyor hissi veren seslerin F16 uçaklarının ses hızını geçmesinden kaynaklanan sonik patlamalar olduğu tahmin ediliyor. - ADANA