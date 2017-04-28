Adana'da Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri

Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri'ne Adanalılar ilgi gösterdi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen, Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde verildi.



Şef Cevdet Cömertpay'ın yönettiği konsere Adanalılar ilgi gösterdi. Eski Türk filmlerinin müziklerini dinleyerek, bir döneme damga vuran ezgilerle nostaljik bir gece yaşayan Adanalılar, geçmişe yolculuk yaptı.



Bazı sanatçıların eski Türk filmlerindeki karakterlerin kostümleriyle sahne almaları, konsere renk kattı. - ADANA