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Adana'da Elektrik Kesintisi
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Adana'da Elektrik Kesintisi

Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adana'da Elektrik Kesintisi

Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesi Başören Sokak ve Çanaklı Mahallesi 10101 Sokakta 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Başören Mahallesi Başören Sokakta 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60107, 60105, 60096, 60094, 60092, 60090, 60088, 60093, 60095, 60091, 60089, 60108, 60086, Erdal Acet ve Döşeme sokaklarda 09: 00-14: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81121, 81110, 81130, 81128 ve 81126 sokaklar ile Uğur Mumcu Caddesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Karahan Mahallesi, Şambayat Mahallesi 90056, 90055 ve 90051 sokaklar ile Esenyurt villalarına 10: 00-13: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - ADANA

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