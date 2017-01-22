Adana'da Elektrik Kesintisi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adana'da Elektrik Kesintisi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi Tavuk Çiftlikleri ile NATO Dolum tesislerine 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - ADANA

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