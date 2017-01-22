Adana'nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi Tavuk Çiftlikleri ile NATO Dolum tesislerine 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - ADANA
Adana'da Elektrik Kesintisi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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