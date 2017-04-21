Adana'da El Yazması Tevrat Bulundu

Adana'da arama yapılan bir kamyonette, ceylan derisine el yazmalı Tevrat bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 01 BJ 684 plakalı kamyonetle tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Ekiplerin, Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi'nde takibe aldıkları kamyonete 3 kişi bindi.



Hareket eden kamyonetin yakalanması için olay yerine en yakın motorize yunus ekiplerine bilgi verildi. Yunus ekipleri kamyoneti takibe başladı. Kısa süre sonra kamyonet durduran ekipler, içerisinde Refik S. (66), Cihan M. (34) ve Ömer A.'nın (63) bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazması Tevrat bulundu. Polis Tevrat'a el koyarken 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ilk ifadelerinde araçta bulunan Tevrat'tan haberlerinin olmadığını söyledi.



Polis Tevrat'ı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğüne gönderdi. Burada görevliler yaptıkları incelemede ceylan derisine el yazmalı Tevrat'ın gerçek olduğunu ve paha biçilemez sınıfta bir tarihi eser olduğunu bildirdi. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.



(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)